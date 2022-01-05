Евросоюз отреагировал на ситуацию в Казахстане

"Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они будут оставаться ненасильственными".

Европейский Союз внимательно следит за событиями в Казахстане, где продолжаются протесты, связанные, прежде всего, с недавним удвоением цены на сжиженный газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы ЕС .

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они будут оставаться ненасильственными и избегать какого-либо подстрекательства к насилию", – говорится в сообщении.

Европейский Союз также призывает власти Казахстана уважать фундаментальное право граждан на мирный протест и соблюдать принцип пропорциональности в применении силы при защите безопасности, а также выполнять свои международные обязательства.

"Казахстан является важным партнером для Европейского Союза. В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу печати и доступ к информации онлайн и офлайн. Европейский Союз поощряет мирное разрешение ситуации путем инклюзивного диалога со всеми сторонами, которых это касается, и уважения основных прав граждан", - сказано в заявлении.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить.

В Алматы вечером 4 января произошли стычки протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января в МВД сообщили, что в Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка задержали более 200 человек. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.

Токаев выступил с обращением к народу, сообщил, что вместо Нурсултана Назарбаева возглавил Совбез республики, и заявил о намерении "действовать максимально жестко".

5 января на территории всего Казахстана введен режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики.