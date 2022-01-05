Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане.

Протесты в стране не утихают со 2 января.

Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане.
Фото: Tengrinews.kz/Алихан Сариев

На фоне беспорядков режим чрезвычайного положения введен на территории всего Казахстана.

Об этом 5 января сообщает телеграм-канал Nexta.

Ранее 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице страны Нур-Султане. Также режим ЧП был объявлен в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах до 19 января.

Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне массовых протестов.

Массовые протесты продолжаются в Алма-Ате и ряде других городов республики. Так в Алма-Ате протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел, ранее они попытались взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в этом же городе.

Во время столкновений с силовиками, по последним данным, в Алма-Ате избили около 500 человек, среди которых 130 женщин и пожилых. Сгорели 120 автомобилей, в том числе 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить.

В Алматы вечером 4 января произошли стычки протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января в МВД сообщили, что в Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка задержали более 200 человек. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.

Токаев выступил с обращением к народу, сообщил, что вместо Нурсултана Назарбаева возглавил Совбез республики, и заявил о намерении "действовать максимально жестко".

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