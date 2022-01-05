Оккупанты трижды нарушили тишину на Донбассе

Потерь в рядах украинской армии нет.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 17.00 5 января зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Сегодня враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса в направлении Авдеевки.

Вблизи Шумов роSSийские наемники совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 4 января, и по состоянию на 7:00 5 января на Донбассе сохранялась тишина.