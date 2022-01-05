Боррель: Безопасность Европы зависит от Украины

Высокий представитель ЕС в первый раз побывал на линии столкновения на Донбассе.

Боррель: Безопасность Европы зависит от Украины
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Безопасность Европы напрямую зависит от безопасности Украины. И все вопросы, которые касаются Украины, должны решаться только с ее участием.

Об этом высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил во время пресс-конференции по итогам поездки на линию разграничения на востоке Украины.

"Не может быть безопасность Европы без безопасности Украины. Все вопросы, касающиеся безопасности Украины, должны обсуждаться при участии Украины", – цитирует слова Жозепа Борреля РБК-Украина.

Напомним, Боррель прилетел в Украину с визитом поздно вечером 4 января. Эта поездка стала первой для него в 2022 году.

Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 5 января он посетил линию разграничения в Станице Луганской.

После этого запланированы встречи с представителями украинских властей в Киеве.

Напомним, 10 января запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предполагают персонального разговора между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.

В интервью немецкому изданию Die Welt Боррель заявил о желании Евросоюза участвовать в переговорах США и РФ по безопасности.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии.

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