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2022-01-05
Президент Польши Анджей Дуда снова получил положительный тест на ковид
Он пошел на самоизоляцию.
Фото: polskieradio.pl
Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус.
Он пошел на самоизоляцию, пишет Wydarzenia со ссылкой на главу президентского кабинета Павла Шрота.
Дуду протестировали из-за обнаруженных заражений в аппарате президента, и его тест также оказался положительным.
"С президентом все хорошо, у него нет серьезных симптомов, и он находится под постоянным контролем", - сообщил Шрот.
Дуда вакцинирован тремя дозами вакцины и болел ковидом в 2020 году. Впервые ковид у польского президента обнаружили 24 октября, о выздоровлении он сообщил 5 ноября 2020 года.