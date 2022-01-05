Президент Польши Анджей Дуда снова получил положительный тест на ковид

Он пошел на самоизоляцию.

Президент Польши Анджей Дуда снова получил положительный тест на ковид
Фото: polskieradio.pl

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус.

Он пошел на самоизоляцию, пишет Wydarzenia со ссылкой на главу президентского кабинета Павла Шрота.

Дуду протестировали из-за обнаруженных заражений в аппарате президента, и его тест также оказался положительным.

"С президентом все хорошо, у него нет серьезных симптомов, и он находится под постоянным контролем", - сообщил Шрот.

Дуда вакцинирован тремя дозами вакцины и болел ковидом в 2020 году. Впервые ковид у польского президента обнаружили 24 октября, о выздоровлении он сообщил 5 ноября 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасностиПрезидент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасности
В Казахстане во время протестов задержали более 200 человек, 95 силовиков пострадалиВ Казахстане во время протестов задержали более 200 человек, 95 силовиков пострадали
Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестовПравительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов
В Алматы произошли столкновения протестующих с силовикамиВ Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками
Протесты в Казахстане продолжаются, но власти обещают снизить цены на газПротесты в Казахстане продолжаются, но власти обещают снизить цены на газ
В Чили во время акции протеста на полицейских выпустили пчел
Депутат Киевсовета Алина Михайлова рассказала подробности новогоднего банкета у президентаДепутат Киевсовета Алина Михайлова рассказала подробности новогоднего банкета у президента
Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"
В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗСВ Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС
Польша может ввести новые ограничения, если ситуация с ковидом ухудшитсяПольша может ввести новые ограничения, если ситуация с ковидом ухудшится
Последние новости
Подгружаем последние новости