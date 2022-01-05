Президент Польши Анджей Дуда снова получил положительный тест на ковид

Он пошел на самоизоляцию.

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус.

Он пошел на самоизоляцию, пишет Wydarzenia со ссылкой на главу президентского кабинета Павла Шрота.

Дуду протестировали из-за обнаруженных заражений в аппарате президента, и его тест также оказался положительным.

"С президентом все хорошо, у него нет серьезных симптомов, и он находится под постоянным контролем", - сообщил Шрот.

Дуда вакцинирован тремя дозами вакцины и болел ковидом в 2020 году. Впервые ковид у польского президента обнаружили 24 октября, о выздоровлении он сообщил 5 ноября 2020 года.