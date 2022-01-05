В Польше упростили трудоустройство граждан Украины и еще пяти стран
Срок трудоустройства на основании декларации о поручении работы увеличен до двух лет.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об упрощенной процедуре трудоустройства иностранцев.
Об этом сообщила канцелярия польского президента, сообщает "Европейская правда".
Согласно изменениям, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше без разрешения на работу не 6 месяцев, как это было раньше, а два года только на основании декларации о поручении работы.
До сих пор право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в Польше в течение шести месяцев в году, получение следующей декларации требовало полугодового перерыва.
Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.
От иностранца при подаче заявления на "карту пребывания" больше не потребуют наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной заработной платы в Польше.
Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.
Кроме того, в перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.
Новые правила начнут действовать через 14 дней после их публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.