В Польше упростили трудоустройство граждан Украины и еще пяти стран

Срок трудоустройства на основании декларации о поручении работы увеличен до двух лет.

В Польше упростили трудоустройство граждан Украины и еще пяти стран
Фото: tsn.ua

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об упрощенной процедуре трудоустройства иностранцев.

Об этом сообщила канцелярия польского президента, сообщает "Европейская правда".

Согласно изменениям, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше без разрешения на работу не 6 месяцев, как это было раньше, а два года только на основании декларации о поручении работы.

До сих пор право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в Польше в течение шести месяцев в году, получение следующей декларации требовало полугодового перерыва.

Новые нормы также предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

От иностранца при подаче заявления на "карту пребывания" больше не потребуют наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной заработной платы в Польше.

Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор трудоустройства с указанной заработной платой.

Кроме того, в перечень обстоятельств, не требующих от иностранца выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила начнут действовать через 14 дней после их публикации в правительственном вестнике, ориентировочно во второй половине января.

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