МИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу

По состоянию на сегодняшний день украинцы в Казахстане не обращались в посольство за помощью.

МИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу
Актау
Фото: NEXTA live

Посольство Украины в Казахстане, где со 2 января бушуют протесты, на сегодняшний день не получало сообщений от украинцев об угрозе их жизни и безопасности. МИД призывает украинцев в Казахстане регистрироваться в системе "Друг", а в случае угрозы сообщать посольству Украины.

Об этом на брифинге в Станице Луганской с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы внимательно будем следить за развитием событий в Казахстане. Все находящиеся в Казахстане граждане Украины должны демонстрировать бдительность и уклоняться от участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья", – отметил он.

Напомним, что в четырех регионах включительно со столицей Нурсултаном введено чрезвычайное положение из-за массовых антиправительственных протестов. Митинги продолжаются со 2 января. Протестующие выдвинули экономические и политические требования, в частности по отстранению от фактической власти первого президента Нурсултана Назарбаева.



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