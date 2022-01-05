МИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу

По состоянию на сегодняшний день украинцы в Казахстане не обращались в посольство за помощью.

Посольство Украины в Казахстане, где со 2 января бушуют протесты, на сегодняшний день не получало сообщений от украинцев об угрозе их жизни и безопасности. МИД призывает украинцев в Казахстане регистрироваться в системе "Друг", а в случае угрозы сообщать посольству Украины.

Об этом на брифинге в Станице Луганской с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы внимательно будем следить за развитием событий в Казахстане. Все находящиеся в Казахстане граждане Украины должны демонстрировать бдительность и уклоняться от участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья", – отметил он.

Напомним, что в четырех регионах включительно со столицей Нурсултаном введено чрезвычайное положение из-за массовых антиправительственных протестов. Митинги продолжаются со 2 января. Протестующие выдвинули экономические и политические требования, в частности по отстранению от фактической власти первого президента Нурсултана Назарбаева.