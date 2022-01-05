Громкое дело об оккупации Крыма будут рассматривать на Троещине.

Обвинительный акт против действующих и бывших топ-чиновников оккупационной администрации Крыма будет рассматривать Деснянский районный суд Киева .

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, которого Офис генерального прокурора попросил определить подсудность дела.

Он решил направить обвинительный акт в Деснянский суд.

Обвиняемых восемь:

бывший депутат Верховной рады АР Крым Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию Крыма)

бывший глава Верховной рады АР Крым Владимир Константинов (возглавляет оккупационный совет Крыма)

бывшая старшая прокурор Наталья Поклонская (возглавляла оккупационную прокуратуру Крыма)

бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины в АР Крым Сергей Абисов (возглавлял МВД в оккупационной администрации Крыма)

бывший депутат и глава Севастопольского горсовета Юрий Дойников (возглавлял оккупационный совет Севастополя)

бывший начальник УСБ Украины в Севастополе Петр Зима

бывший первый заместитель начальника - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины Виктор Мельниченко (возглавляет пограничную службу в оккупационной администрации Крыма)

бывший депутат ВР АР Крым Рустам Темиргалиев (был первым заместителем главы оккупационной администрации Крыма).

Их подозревают в преступлениях по статьям Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст.255 (создание преступной организации). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Дело касается событий февраля-марта 2014 года, когда украинские коллаборационисты помогли РоSSии оккупировать Крым и Севастополь.

Напомним, в декабре киевский суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая в октябре этого года была назначена Путиным послом РоSSии в Кабо-Верде.

В ноябре разрешение на задержание было выдано в отношении Сергея Аксенова.