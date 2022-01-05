Аксенова, Константинова и Поклонскую будут судить в Деснянском суде Киева
Громкое дело об оккупации Крыма будут рассматривать на Троещине.
Обвинительный акт против действующих и бывших топ-чиновников оккупационной администрации Крыма будет рассматривать Деснянский районный суд Киева.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, которого Офис генерального прокурора попросил определить подсудность дела.
Он решил направить обвинительный акт в Деснянский суд.
Обвиняемых восемь:
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бывший депутат Верховной рады АР Крым Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию Крыма)
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бывший глава Верховной рады АР Крым Владимир Константинов (возглавляет оккупационный совет Крыма)
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бывшая старшая прокурор Наталья Поклонская (возглавляла оккупационную прокуратуру Крыма)
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бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины в АР Крым Сергей Абисов (возглавлял МВД в оккупационной администрации Крыма)
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бывший депутат и глава Севастопольского горсовета Юрий Дойников (возглавлял оккупационный совет Севастополя)
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бывший начальник УСБ Украины в Севастополе Петр Зима
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бывший первый заместитель начальника - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины Виктор Мельниченко (возглавляет пограничную службу в оккупационной администрации Крыма)
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бывший депутат ВР АР Крым Рустам Темиргалиев (был первым заместителем главы оккупационной администрации Крыма).
Их подозревают в преступлениях по статьям Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст.255 (создание преступной организации). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 15 лет.
Дело касается событий февраля-марта 2014 года, когда украинские коллаборационисты помогли РоSSии оккупировать Крым и Севастополь.
Напомним, в декабре киевский суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая в октябре этого года была назначена Путиным послом РоSSии в Кабо-Верде.
В ноябре разрешение на задержание было выдано в отношении Сергея Аксенова.