Аксенова, Константинова и Поклонскую будут судить в Деснянском суде Киева

Громкое дело об оккупации Крыма будут рассматривать на Троещине.

Аксенова, Константинова и Поклонскую будут судить в Деснянском суде Киева
Сергей Аксенов и Владимир Константинов
Фото: Константин Михальчевский

Обвинительный акт против действующих и бывших топ-чиновников оккупационной администрации Крыма будет рассматривать Деснянский районный суд Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, которого Офис генерального прокурора попросил определить подсудность дела.

Он решил направить обвинительный акт в Деснянский суд.

Обвиняемых восемь:

  • бывший депутат Верховной рады АР Крым Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию Крыма)

  • бывший глава Верховной рады АР Крым Владимир Константинов (возглавляет оккупационный совет Крыма)

  • бывшая старшая прокурор Наталья Поклонская (возглавляла оккупационную прокуратуру Крыма)

  • бывший начальник отдела уголовного розыска Симферопольского городского управления ГУ МВД Украины в АР Крым Сергей Абисов (возглавлял МВД в оккупационной администрации Крыма)

  • бывший депутат и глава Севастопольского горсовета Юрий Дойников (возглавлял оккупационный совет Севастополя)

  • бывший начальник УСБ Украины в Севастополе Петр Зима

  • бывший первый заместитель начальника - начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины Виктор Мельниченко (возглавляет пограничную службу в оккупационной администрации Крыма)

  • бывший депутат ВР АР Крым Рустам Темиргалиев (был первым заместителем главы оккупационной администрации Крыма).

Их подозревают в преступлениях по статьям Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 111 (государственная измена); ст.255 (создание преступной организации). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Дело касается событий февраля-марта 2014 года, когда украинские коллаборационисты помогли РоSSии оккупировать Крым и Севастополь.

Напомним, в декабре киевский суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской, которая в октябре этого года была назначена Путиным послом РоSSии в Кабо-Верде.

В ноябре разрешение на задержание было выдано в отношении Сергея Аксенова.



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