Президент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасности

Токаев сказал, что из столицы никуда не будет убегать.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на четвертый день митингов и массовых беспорядков обратился к народу. Обращение транслировалось по неотключенным телеканалам. Трансляцию также вело в YouTube "Настоящее время".

Токаев заявил, что теперь будет возглавлять Совбез вместо первого президента Нурсултана Назарбаева. Полное отстранение Назарбаева от политики – одно из требований протестующих.

Президент Казахстана также сказал, что есть жертвы среди силовиков.

"Что бы ни случилось, я буду в столице. Это моя конституционная обязанность – быть рядом с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. Скоро я выступлю с политическими предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на своей позиции последовательных реформ", – заявил он.

Митингующих, которые вступали в столкновение с правоохранителями, он назвал "воинственными группировками".

Интернет и связь между тем в Казахстане не работают. Протесты охватывают многие города, среди которых самый крупный – Алматы. Там штурмовали городскую администрацию и бывшую резиденцию президента, оба здания загорелись. Штурмы акиматов прошли и в других населённых пунктах.

Лидер движения "Демократический выбор" Мухтар Аблязов в эфире "Настоящего времени" озвучил требования митингующих. Среди экономических требований – не только сниженная цена на газ, но и двукратное поднятие зарплат, пенсий и других выплат. Среди политических – уход первого президента Нурсултана Назарбаева от политики, где он остается и при другом президенте.

В марте 2019 года единственный за 30 лет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. В должность президента вступил Токаев, бывший главой Сената. Столицу страны – Астану – переименовали в Нурсултан в его честь.

Протесты в Казахстане. Хронология событий

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Именно это топливо используют большинство жителей запада страны, где газ и добывают. Стоимость газа на АЗС подскочила вдвое – с 55-60 тенге за литр до 120 тенге (примерно 7,5 грн).

Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста. Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива. Местные власти заявили протестующим, что их собрания незаконны, потому что о них предварительно не сообщали. Минэнерго страны между тем сказало, что удорожание вызвано тем, что производители сжиженного газа перешли на реализацию через электронные торги, что якобы повысило стоимость.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить до 50 тенге за литр. В Алматы вечером 4 января произошли столкновения протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января в МВД сообщили, что в Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка задержали более 200 человек. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.