ГПСУ изготовила почти 2000 бухт колючей проволоки, которые пойдут на границу с Беларусью

Государственная пограничная служба изготовила на собственных мощностях почти 2000 бухт колючей проволоки, которая будет направлена на установку на границе с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На сегодняшний день в развернутом производстве установлены три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, который работает посменно", - рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время посещения цеха по производству проволочных заграждений.

"Такая работа крайне актуальна. Учитывая необходимость быстрого и эффективного обустройства границы, эти заграждения – один из элементов выполнения задач согласно ведомственному плану инженерного обустройства. На сегодняшний день они уже используются на направлениях, требующих первоочередного обустройства", - добавил он.

Фото: dpsu.gov.ua

Для обеспечения бесперебойного производства "Егозы" за счет резервного фонда Госбюджета закуплено почти 300 тонн сырья, еще более 200 тонн сырья пограничники получили от ряда организаций.

В ГПСУ также подчеркнули, что из-за возможных миграционных потоков из Беларуси Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, летом прошлого года и осенью Украина передала Литве колючую проволоку как гуманитарную помощь в борьбе с нелегалами с территории Беларуси.

В ноябре Кабмин выделил 175 млн. грн на усиление государственной границы с Беларусью.