ЕС и НАТО должны более активно готовиться к сценарию гибридного нападения РоSSии на Украину, - глава МИД Латвии

"Необходимо учитывать, что возможны другие сценарии".

ЕС и НАТО должны более активно готовиться к сценарию гибридного нападения РоSSии на Украину, - глава МИД Латвии
Фото: mfa.gov.lv

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюзу и НАТО следует готовиться не только к сценарию с полномасштабным вторжением РоSSии в Украину, но и к гибридной атаке.

Об этом он сказал в среду, 5 января, в интервью Латвийскому телевидению.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования, но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии: более мелкие операции, разные элементы гибридной войны. И я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении", - цитирует министра "Делфи".

Ринкевичс сказал, что намерен обратить внимание на необходимость более активной подготовки к гибридной угрозе против Украины на внеочередном заседании НАТО в пятницу и на запланированных в этом месяце встречах министров иностранных дел и обороны Европейского Союза.

Напомним, американские аналитики описали вероятные сценарии Путина в отношении Украины. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, который спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. Тогда РоSSия ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольна поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак.

По их словам, РоSSия представит конфликт с Украиной как защиту русскоговорящего населения Донбасса.

По последним данным СНБО, возле границ Украины и на временно оккупированных территориях размещены около 122 тысяч роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы эскалации в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили РоSSию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти заявили, что государство без боя не сдастся, и вторжение обернется кровавыми боями.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем накоплено сейчас.

После заседания СНБО 30 декабря Данилов заявил, что украинские власти пока не видят угрозы открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации.

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