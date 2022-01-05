КИУ: де-факто в монобольшинстве только 217 депутатов

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели голосований народных депутатов фракции "Слуга Народа" в 2021 году. Так, по данным КИУ, по состоянию на сегодняшний день в состав монобольшинства де-факто входит 217 депутатов, систематически поддерживающих решения Верховной Рады. При этом официально во фракции 242 депутата.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Вследствие такой ситуации монобольшинство фактически не имеет возможности самостоятельно принимать решения.

За 2021 год "слуги народа" приняли собственными силами (когда проголосовало 226 и более депутатов фракции) только 19% законов. При голосовании за остальные законы монобольшинство обеспечило меньше голосов, чем было необходимо для принятия решения.

"К примеру, из 136 законов, принятых в период последнего полугодия, «Слуга Народа» самостоятельно обеспечила 226 голосов только за 32 закона. При этом следует учесть, что абсолютное большинство законов было инициировано самими членами провластной команды: Президентом, правительством, народными депутатами "Слуги Народа"", - отметили в КИУ.

Кроме того, начиная с сентября, существенно возросла зависимость монобольшинства от поддержки депутатских групп "Доверие" и "За будущее". При этом поддержка решений парламента со стороны остальных депутатских фракций, напротив, уменьшилась. По данным КИУ, принятые законы, как правило, поддерживали 15 из 20 депутатов группы "Доверие".

"Партийные скандалы и непопулярные решения усилили раскол внутри «Слуги Народа». В течение года из фракции были исключены ряд народных депутатов. Однако и от депутатов, которые до сих пор являются членами фракции, руководство фракции часто не может получить необходимую поддержку для принятия решений. В результате усилилась зависимость монобольшинства от голосования депутатских групп. За последние полгода трудно найти голосование, где бы «Слуга Народа» самостоятельно приняла решение без поддержки депутатов этих политических сил", - отметил глава КИУ А. Кошель.

Всего в 2021 году законами стали 254 документа.

Напомним, президентская партия "Слуга Народа" получила больше всего голосов избирателей на досрочных парламентских выборах в июле 2019 года. Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги Народа". Во время первого заседания президент Владимир Зеленский заявил, что она "станет лучшей в истории Украины или будет распущена".

В мае 2020 года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга Народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "слуг", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.

Отметим, что с начала 2020 г. у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Рады. Если в период с сентября по декабрь 2019 в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги Народа", то за период с января по июль 2020 показатель поддержки снизился до 220.

В начале 2021 года КИУ отмечал, что депутаты "Слуги Народа" обеспечили 226 голосов только за 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов. Остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп. При этом абсолютное большинство проектов было инициировано самими членами провластной команды: президентом, правительством и депутатами монобольшинства.