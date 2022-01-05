Заседание Комиссии Украина-НАТО пройдет 10 января

Предложение провести в ближайшие дни Комиссию Украина-НАТО в ходе разговора с президентом США Джо Байденом озвучил украинский президент. Байден поддержал это.
Комиссия Украина-НАТО будет заседать на несколько дней раньше, чем состоится Совет РоSSия-НАТО. На 10 января РоSSия запланировала переговоры с США, они пройдут в Женеве. Участие президентов Джо Байдена и Владимира Путина не предполагается.
На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие.
Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.
Альянс в целом и по отдельности страны-члены отвергли возможность РоSSии диктовать, кого и куда принимать. Однако США подчеркивают, что с РФ следует вести дипломатический диалог.
30 декабря состоялся второй за месяц телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер напомнил Путину о санкциях в случае нового вторжения в Украину.
2 января Байден разговаривал с Владимиром Зеленским. Он подтвердил всестороннюю поддержку Украины.