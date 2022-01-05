Заседание Комиссии Украина-НАТО пройдет 10 января

Мероприятие пройдет на два дня раньше заседания Совета РоSSия-НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 января посетит Брюссель для участия в заседании Комиссии Украина-НАТО.

Об этом он сообщил в Twitter .

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это - часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию роSSийской агрессии", – отметил он.

Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2022

Предложение провести в ближайшие дни Комиссию Украина-НАТО в ходе разговора с президентом США Джо Байденом озвучил украинский президент. Байден поддержал это.

Комиссия Украина-НАТО будет заседать на несколько дней раньше, чем состоится Совет РоSSия-НАТО. На 10 января РоSSия запланировала переговоры с США , они пройдут в Женеве. Участие президентов Джо Байдена и Владимира Путина не предполагается.

На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.

Альянс в целом и по отдельности страны-члены отвергли возможность РоSSии диктовать, кого и куда принимать. Однако США подчеркивают, что с РФ следует вести дипломатический диалог.

30 декабря состоялся второй за месяц телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер напомнил Путину о санкциях в случае нового вторжения в Украину.

2 января Байден разговаривал с Владимиром Зеленским. Он подтвердил всестороннюю поддержку Украины.