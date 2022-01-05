Участники диссидентского движения и экс-нардепы призвали отменить дела против Порошенко

Участники диссидентского движения, бывшие народные депутаты опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом приобщиться к отмене уголовных дел, открытых против экс-президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице бывшего депутата, диссидента Ярослава Кендзера.

По мнению подписантов, преследование Порошенко - преступление против Украинского государства.

«Те десятки уголовных дел (говорят, где-то более 130), которые ГБР и ГПУ непрерывно открывают против Президента Украины Петра Порошенко, а потому они при более детальном рассмотрении "рассыпаются", поскольку являются заведомо ложными, лживыми, клеветническими - это не что иное как "посягательство на честь и достоинство Президента Украины”. Лица, виновные в этих действиях, должны привлекаться к ответственности на основании закона (хотя бы на основе закона о унижении чести и достоинства)», - говорится в обращении.

Уголовное обвинение Петра Порошенко в осуществлении "государственной измены" и "финансовой поддержки террористов и терроризма", по мнению авторов заявления, касаются не только самого обвиняемого, но прежде всего Украинского государства.

«Обвинять Президента Порошенко в 130 преступлениях в пользу агрессора может разве что безнадежный невежда, беззастенчивый предатель или откровенный враг. Ведь это значит осудить всю основополагающую деятельность Главы государства, направленную на оборону, утверждение, развитие Украины как преступную. Даже приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ на освобождение украинской территории от агрессора – это, оказывается, уголовное дело. Вы на кого работаете, господа? - говорится в заявлении.

Бывшие народные депутаты напомнили достижения Украины во время президентства Порошенко, в частности, процессы декоммунизации, дерусификации, создания сильной армии, наполнения бюджета, получения Томоса.

«Мы можем называть десятки событий периода 2014-2018 годов, которые являются не просто важными историческими событиями, а стали новым этапом в истории украинского народа, в процессе защиты, утверждения, развития Украинской Государственности.

Между тем, каждое из этих событий рассматривается нынешней властью и покорной ей правоохранительной системой как "государственное преступление". Какое государство вы имеете в виду? Понятно, что не украинскую Украину. Вы хотите вернуть Украину обратно в Москву, превратив ее в малороSSийскую (или новороSSийскую?) московскую марионетку», - говорится в заявлении.

Авторы обращения считают, что президент Владимир Зеленский как "гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина" должен принять участие в отмене всех уголовных дел, открытых против Петра Порошенко.

Обращение подписали Михаил Косив (н.д. ВР Украины I, II, III, IV, VI созывов), Ярослав Кендзер (н.д.ВР Украины I-VI созывов), Игорь Калинец (поэт, политзаключенный, Лауреат национальной премии им. Т. Шевченка), Валентина Чорновил (составительница десятитомного издания произведений В. Чорновола, экс-заведующая музеем В. Чорновола), Николай Кульчинский (политзаключенный, Народный депутат Украины III-VI соз.), Степан Давымука (народный депутат Украины IV-VI соз.).