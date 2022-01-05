НАПК разработало профессиональный стандарт антикоррупционного уполномоченного

В перечень качеств вошли: доброчестность, достижение результатов, аналитические способности, коммуникация и взаимодействие.

НАПК разработало профессиональный стандарт антикоррупционного уполномоченного
Фото: liga.net

Министерство экономики утвердило профессиональный стандарт "Уполномоченного по антикоррупционной деятельности", над которым работали специалисты Нацагентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Это даст толчок для развития профессии антикоррупционного уполномоченного.

"Конечно, профессиональный стандарт не может стать решением всех проблем профессии. Но это - сигнал, что профессией занимаются, и рамка того, как с ней можно работать, чтобы не допустить ошибок в регулировании, планировании профессиональных функций и условий работы, организации профессионального обучения", - отметил руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции Сергей Деркач.

В документе определены общие и профессиональные компетентности, а также функционал уполномоченных. В список профессиональных компетентностей уполномоченного вошли: доброчестность, достижение результатов, аналитические способности, коммуникация и взаимодействие.

В НАПК также отметили, что профстандарт закладывает фундамент развития профессионального образования антикоррупционных профессионалов. На основе его положений Нацагентство планирует инициировать разработку ряда образовательных программ для подготовки антикоррупционных профессионалов государственного сектора.

Напомним, в ноябре прошлого года НАПК с общественной организацией "Антикоррупционный штаб" презентовало портал "Скрытые интересы", который помогает выявить коррупционные риски у чиновников.

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