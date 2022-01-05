В Казахстане во время протестов задержали более 200 человек, 95 силовиков пострадали

Власти называют митинги незаконными.

В Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка были задержаны более 200 человек.

Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей. Об этом идет речь в сообщении министерства внутренних дел Казахстана.

"Отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, спокойствие граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов", – заявили в министерстве.

В городах Алматы, Шимкент и Тараз некоторые митингующие предпринимали попытки нападения на акиматы (региональные органы исполнительной власти) и выбивали в их зданиях стекла и двери.

Правоохранители также свидетельствуют, что "отмечались случаи использования толпой палок, газовых, перцовых баллончиков и бутылок с зажигательной смесью".

Акции протеста власти Казахстана называют "незаконными".

После введения чрезвычайного положения в Алматы утром 5 января остановлено движение общественного транспорта, некоторые магазины не работают, пишет местное издание "Информбюро". На окраине города начал собираться митинг, но правоохранители намерены никого не пропускать в центр города.

Силовики применяют светошумовые гранаты.

Фото: informburo.kz Алматы утром 5 января

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Именно это топливо используют большинство жителей запада страны, где газ и добывают. Стоимость газа на АЗС подскочила вдвое – с 55-60 тенге за литр до 120 тенге (примерно 7,5 грн).

Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива. Местные власти заявили протестующим, что их собрания незаконны, потому что о них предварительно не сообщали. Минэнерго страны между тем сказало, что подорожание вызвано тем, что производители сжиженного газа перешли на реализацию через электронные торги, что якобы повысило стоимость.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить до 50 тенге за литр.

В Алматы вечером 4 января произошли столкновения протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.