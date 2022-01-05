Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов

Перед этим президент Токаев ввел чрезвычайное положение и объявил комендантский час в Алматы.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства и премьер-министра Аскара Мамина.

Об этом сообщает официальный сайт президента.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

Перед этим Токаев ввел чрезвычайное положение и объявил комендантский час в Алматы (бывшая столица и самый крупный город Казахстана – ред.) и в Мангистауской области, где начались протесты.

Отставка правительства состоялась на фоне массовых протестов, начавшихся в городе Жанаозене на западе страны. Поначалу митингующие требовали снижения цен на сжиженный газ, которым заправляют автомобили большинство жителей Западного Казахстана. С нового года этот вид топлива подорожал вдвое.

Самый большой митинг собрался в Актау. По словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек.

Власти согласились снизить цены до 50 тенге за литр, однако протестующие уже выдвигали политические требования, в частности, речь шла об отставке правительства и уходе от управления государством 81-летнего бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который сейчас формально является главой Совета безопасности Казахстана, но фактически контролирует принятие всех важных решений.

Во вторник протесты усилились, а в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители начали задерживать демонстрантов.