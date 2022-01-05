Главы МИД стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ около Украины

Министры иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса проведут внеочередное заседание 7 января Главной темой встречи станет накопление Россией войск на оккупированных территориях Украины и возле нее.

Об этом НАТО сообщило 4 января.

"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоятся видеосвязью в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел НАТО будут обсуждать военное наращивание РоSSии в Украине и вокруг нее и более широкий круг вопросов в контексте европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

An extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers will be held on Friday 7 Jan. They will discuss #Russia ’s military build-up in & around #Ukraine and broader European security issues.



?? SecGen @jensstoltenberg press conference around 16.00 https://t.co/oGH3SSyzc6 pic.twitter.com/CKTIOiX8Ga — Oana Lungescu (@NATOpress) January 4, 2022

Накануне в НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с Россией . Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что любой диалог с Россией "должен вестись на основе взаимности, с учетом обеспокоенности НАТО действиями РоSSии... и с консультациями с европейскими партнерами НАТО".

До этого, 10 января, должны состояться переговоры в формате РоSSия-США. Они будут проходить в Женеве, участие президентов Владимира Путина и Джо Байдена не предусматривается. На переговорах, как ожидается, поднимут темы ситуации безопасности вокруг Украины и деятельности НАТО в Европе.

На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не брать страны Европы, в том числе и Украину, в НАТО.