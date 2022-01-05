За год в мире убили 45 журналистов, 365 находятся за решеткой

За 2021 год в мире были убиты 45 журналистов, а 365 до сих пор находятся за решеткой. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международной федерации журналистов, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

По данным МФЖ, 20 журналистов в прошлом году убили в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Америке, 8 – в Африке, 6 – в Европе, троих – на Ближнем Востоке.

По статистике Европейской Федерации Журналистов (ЕФЖ), только в Европе в прошлом году были убиты 6 журналистов, еще 95 находятся в тюрьмах.

В Европе количество убийств в 2021 году выросло втрое по сравнению с предыдущими двумя годами. В 2021 году Международная и Европейская федерации журналистов зафиксировали 6 убийств журналистов на европейском континенте:

Хазим Озсу (застрелен в своем доме в Турции);

(застрелен в своем доме в Турции); телерепортер Георгос Карайваз (застрелен возле своего дома в Греции);

(застрелен возле своего дома в Греции); азербайджанские журналисты Махаррам Ибрагимов и Сирадж Абишов (погибли в результате взрыва мины в районе Карабаха);

и (погибли в результате взрыва мины в районе Карабаха); криминальный репортер Питер Р. де Врис (убит выстрелом в голову в Нидерландах);

журналист Александр Лашкарава (погиб после жестокого избиения в Грузии).

Значительно возросло и количество случаев физического насилия. В 2021 году в Специализированную Платформу Совета Европы по защите журналистики внесли 242 серьезных нарушения свободы прессы.

Пять европейских стран продолжают арестовывать представителей медиа за то, что они просто выполняют свою работу. Согласно информации Европейской Федерации Журналистов, по состоянию на конец 2021 года 95 журналистов лишены свободы: 34 – в Турции, 32 - в Беларуси, 25 – в РоSSии (включая троих в оккупированном Крыму), трое в Азербайджане и один в Великобритании.

По представлению Национального союза журналистов Украины, впервые в список заключенных работников СМИ , который формирует ЕФЖ, вошли все арестованные крымскотатарские гражданские журналисты – 10 человек и Владислав Есипенко.

Как сообщалось, за 2020 год в мире убили 50 журналистов. В 2020-м впервые за 30 лет был казнен журналист из-за его работы.