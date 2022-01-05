За год в мире убили 45 журналистов, 365 находятся за решеткой

В Европе убили 6 журналистов, 95 – заключенные.

За год в мире убили 45 журналистов, 365 находятся за решеткой
Фото: LB.ua

За 2021 год в мире были убиты 45 журналистов, а 365 до сих пор находятся за решеткой. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Международной федерации журналистов, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

По данным МФЖ, 20 журналистов в прошлом году убили в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 10 – в Америке, 8 – в Африке, 6 – в Европе, троих – на Ближнем Востоке.

По статистике Европейской Федерации Журналистов (ЕФЖ), только в Европе в прошлом году были убиты 6 журналистов, еще 95 находятся в тюрьмах.

В Европе количество убийств в 2021 году выросло втрое по сравнению с предыдущими двумя годами. В 2021 году Международная и Европейская федерации журналистов зафиксировали 6 убийств журналистов на европейском континенте:

  • Хазим Озсу (застрелен в своем доме в Турции);
  • телерепортер Георгос Карайваз (застрелен возле своего дома в Греции);
  • азербайджанские журналисты Махаррам Ибрагимов и Сирадж Абишов (погибли в результате взрыва мины в районе Карабаха);
  • криминальный репортер Питер Р. де Врис (убит выстрелом в голову в Нидерландах);
  • журналист Александр Лашкарава (погиб после жестокого избиения в Грузии).

Значительно возросло и количество случаев физического насилия. В 2021 году в Специализированную Платформу Совета Европы по защите журналистики внесли 242 серьезных нарушения свободы прессы.

Пять европейских стран продолжают арестовывать представителей медиа за то, что они просто выполняют свою работу. Согласно информации Европейской Федерации Журналистов, по состоянию на конец 2021 года 95 журналистов лишены свободы: 34 – в Турции, 32 - в Беларуси, 25 – в РоSSии (включая троих в оккупированном Крыму), трое в Азербайджане и один в Великобритании.

По представлению Национального союза журналистов Украины, впервые в список заключенных работников СМИ, который формирует ЕФЖ, вошли все арестованные крымскотатарские гражданские журналисты – 10 человек и Владислав Есипенко.

Как сообщалось, за 2020 год в мире убили 50 журналистов. В 2020-м впервые за 30 лет был казнен журналист из-за его работы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантинаВсе области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантина
В последний день 2021 года оккупанты убили украинского военногоВ последний день 2021 года оккупанты убили украинского военного
Марченко уволил двух советников, принявших участие во встрече с нападающим на журналистов "Схем"Марченко уволил двух советников, принявших участие во встрече с нападающим на журналистов "Схем"
Израиль первым в мире будет делать четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп рискаИзраиль первым в мире будет делать четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп риска
В "красной" зоне карантина находятся 8 областей УкраиныВ "красной" зоне карантина находятся 8 областей Украины
Арахамия похвалил журналистов за огласку скандала с ГогилашвилиАрахамия похвалил журналистов за огласку скандала с Гогилашвили
В "красной" зоне находятся 10 областей, Закарпатье стало "оранжевым"В "красной" зоне находятся 10 областей, Закарпатье стало "оранжевым"
В УГО опровергли увольнение сотрудников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией ЗеленскогоВ УГО опровергли увольнение сотрудников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией Зеленского
На Донбассе оккупанты убили украинского военногоНа Донбассе оккупанты убили украинского военного
Белорусские военные пытались снести "стену" на границе, возле которой сейчас находятся 5 тысяч мигрантовБелорусские военные пытались снести "стену" на границе, возле которой сейчас находятся 5 тысяч мигрантов
Последние новости
Подгружаем последние новости