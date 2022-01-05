Первый визит в 2022-м – в Станицу Луганскую: Боррель объявил о прибытии в Украину

"Я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины".

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель обнародовал фото из аэропорта Харькова в начале своего визита в Украину.

"Мой первый визит в 2022-м – в Станицу Луганскую и Киев , Украина. На фоне наращивания Россией войск (на границе и на оккупированных территориях Украины – ред.) я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержать постоянную работу над реформами, являющимися ключом к выносливости", - написал Боррель.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем о ситуации с безопасностью в Украине.

10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персонального разговора между президентами.