США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов

Соединенные Штаты также готовы оказать содействие в усилении энергетической безопасности Украины.

Соединенные Штаты готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины. В этом заверила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко 4 января.

Как отмечает пресс-служба Минэнерго, стороны обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны РоSSии.

Герман Галущенко напомнил, что РФ заблокировала поставки в страну угля по железной дороге. Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской.

Также на встрече обсуждалась текущая ситуация со значительным сокращением объемов транзита роSSийского газа через Украину.

Министр энергетики отметил, что основную нагрузку в условиях отопительного сезона 2021-2022 гг. несет НАЭК "Энергоатом". В этом контексте стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона, в том числе технической поддержки и стабильного пополнения запасов горючего.

Отдельное внимание на встрече стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.

Напомним, в конце ноября энергоблок №4 Запорожской АЭС полностью перешел с роSSийского на американское ядерное топливо компании Westinghouse.