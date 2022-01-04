В Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками

Правоохранители начали задерживать демонстрантов.

В Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками
Фото: https://akipress.com/

В бывшей столице Казахстана Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители начали задерживать демонстрантов.

Об этом сообщает akipress.com.

Отмечается, что у ледового дворца "Халик Арена" в Алматы собралось не менее 2 тысяч человек. Дороги на въезде в город перекрыты. Доступ к Интернету и мессенджерам ограничен.

Сообщается также, что лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана Джанболат Мамай был избит в Алматы.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", полиция Алматы для разгона митингующих применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным очевидцев, на площади Республики слышны громкие взрывы, все в дыму.

Интернет-портал Vласть пишет, что протестующие пытаются штурмовать автомобили, из которых их забрасывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы.

По данным очевидцев, газ также начал использовать и в Нур-Султане.

Между тем, некоторые силовики начали переходить на сторону протестующих. Как свидетельствуют видео с места происшествия, такая ситуация наблюдается в городе Актау на юго-западе Казахстана.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев выступил с обращением к демонстрантам.

"Дорогие соотечественники, снова обращаюсь к вам (с призывом - ред.) проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности", - сказал Токаев в обращении.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконны. Это преступление, за которым может быть наказание. Власть не упадет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - отметил он.

Как сообщает Nexta, власти Казастана вводят режим чрезвычайной ситуации в Алматы и Мангистауской области с 5 по 19 января.

Напомним, в Казахстане после Нового года вспыхнули протесты в связи со стремительным подорожанием газа на АЗС. Цены подскочили до 120 тенге (примерно 7,5 гривни), хотя еще в середине прошлого года сжиженный газ стоил 55-60 тенге за литр.

Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС на предмет ценового сговора и заявили, что владельцы заправок снизят стоимость газа на 25-30% - до 85-90 тенге за литр.

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