ГБР опровергло информацию об отзыве ходатайства об аресте Порошенко

Государственное бюро расследований опровергло информацию о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева ходатайства об аресте в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ДБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого Президента Украины не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос "Украинской правды" в ГБР заверили, что ходатайство следователя касается другого подозреваемого, а не Порошенко, в то же время фамилию – о ком именно идет речь – не назвали.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о применении в отношении подозреваемого в производстве №22016130000000212, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно постановлению, в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максима Дзвоника о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Но до начала рассмотрения ходатайства прокурор подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Отмечается, что следователь, исследовав материалы производства и заявление прокурора о возвращении ходатайства, пришел к выводу, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора.

В то же время он решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства (диспозитивность заключается в свободном использовании сторонами уголовного производства своих материальных и процессуальных прав – как права представлять или не представлять доказательства, давать показания или отказаться от дачи показаний, заявлять ходатайства или нет – ред.) и решил вернуть ходатайство.

Напомним, Порошенко в так называемом угольном деле инкриминируют государственную измену и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в преступный сговор с Виктором Медведчуком и представителями РоSSии, чтобы Украина отказалась от угля из Южной Африканской Республики в пользу угля с двух предприятий на оккупированных территориях. Деньги за уголь, который должны были поставить на свободную часть государства, как сообщается, платили террористам "ДНР" и "ЛНР".

Сам Порошенко говорит, что дело против него политически мотивировано, а средства за уголь предназначались для выплат зарплат работникам этим двум предприятиям, оказавшимся на захваченных территориях.

Ныне Порошенко находится за границей, но говорит, что вернется в январе. Подозрение было подписано в его отсутствие в Украине.

Офис генпрокурора просит для него содержание под стражей с альтернативой залогу в 1 млрд. гривен. Медведчук по подозрению в этом деле сидит под домашним арестом, хотя прокуроры тоже настаивали на аресте или залоге в миллиард.

Кроме Порошенко и Медведчука, подозреваемыми по этому делу являются бывший министр энергетики Владимир Демчишин и связанный с Медведчуком бизнесмен Сергей Кузяра.