Главы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ Украины
Встреча состоится под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Министры иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса проведут внеочередное заседание 7 января Главной темой встречи станет накопление Россией войск на оккупированных территориях Украины и возле нее.
"Внеочередное виртуальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоятся видеосвязью в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел НАТО будут обсуждать военное наращивание РоSSии в Украине и вокруг нее и более широкий круг вопросов в контексте европейской безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча состоится под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
An extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers will be held on Friday 7 Jan. They will discuss #Russia’s military build-up in & around #Ukraine and broader European security issues.
Накануне в НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что любой диалог с Россией "должен вестись на основе взаимности, с учетом обеспокоенности НАТО действиями РоSSии... и с консультациями с европейскими партнерами НАТО".
До этого, 10 января, должны состояться переговоры в формате РоSSия-США. Они будут проходить в Женеве, участие президентов Владимира Путина и Джо Байдена не предусматривается. На переговорах, как ожидается, поднимут темы ситуации безопасности вокруг Украины и деятельности НАТО в Европе.
На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие.
Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не брать страны Европы, в том числе и Украину, в НАТО.
Альянс в целом и отдельные страны-члены отбросили возможность РоSSии диктовать, кого и куда принимать. Однако США подчеркивают, что с РФ следует вести дипломатический диалог.