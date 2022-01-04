В Беларуси задержали друзей мужчины, скончавшегося после пребывания в райотделе милиции

Правозащитникам известно, по меньшей мере, о четырех задержанных в Речице.

В Беларуси милиция задержала нескольких друзей умершего после задержания Дмитрия Всхопова.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Правозащитникам известно, по меньшей мере, о четырех задержанных в Речице. Здесь 4 января проходили похороны Всхопова.

Сообщается о задержании Алексея и Анны Давыдковых, Александра Снабкова и Ильи Бракаренко. Их ждали на похоронах, но они не вышли на связь. Со временем о задержании сообщили их родственники.

Также отсутствует связь с еще несколькими людьми из окружения Всхопова. Но версия по поводу их задержания пока не подтверждена и не опровергнута.

Напомним, в новогоднюю ночь 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Всхопова доставили в райотдел, где, по словам родственников, его избила милиция. Впоследствии мужчина скончался в больнице. Следственный комитет Беларуси утверждает, что смерть Усхопова "не носит травматического характера".