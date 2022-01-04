Гражданин Чехии заочно приговорен к 21 году за участие в войне против Украины, - СМИ

Он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, в которых, как утверждается в приговоре, погибли около тысячи украинских военных.

Городской суд Праги приговорил к 21 году заключения еще одного гражданина страны, участвовавшего в роSSийской гибридной агрессии против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Приговор был вынесен заочно – осужденный, 49-летний Мартин Сукуп, как полагают, находится на неподконтрольной части Донбасса. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По материалам приговора, Мартин Сукуп отправился в Украину еще в 2014 году, чтобы принять участие в боях в составе вооруженных формирований группировки "ДНР", и служил там как минимум до 2018 года как танкист, командир танковой роты, затем танкового батальона, а также как командир артиллерийской батареи. Среди прочего он участвовал в боях за Краматорск и Горловку, в которых – как утверждается в приговоре – погибли около тысячи украинских военных.

Как заявил прокурор, подсудимый совершил предусмотренное чешским уголовным правом преступление террористического нападения, за что он предложил приговорить Сукупа к 20 годам лишения свободы. Это преступление само по себе предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, но факт, что оно было совершено в составе организованной преступной группировки, позволяет еще повысить этот срок на треть. Адвокат Сукупа убеждала, что вина подзащитного не доказана, но суд решил иначе.

Напомним, в октябре Апелляционный суд в Чехии утвердил 20-летний приговор для гражданина Чехии Мартина Кантора, осужденного за участие в боях против Украины на стороне роSSийских вооруженных формирований.