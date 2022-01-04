Главы МИДов Австрии, Чехии и Словакии могут посетить Украину в феврале

Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Чехии.

Главы МИДов Австрии, Чехии и Словакии могут посетить Украину в феврале
Дмитро Кулеба та Ян Ліпавський
Фото: mfa.gov.ua

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии могут совершить совместный визит в Украину в феврале по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Кулебы с новым министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, сообщила пресс-служба украинского МИДа.

"Стороны также договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который они планируют совершить в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины", - отмечается в сообщении.

Собеседники обсудили подготовку Чехии к председательству в Европейском Союзе во второй половине 2022 года.

"Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС, а также выразил поддержку формата ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы", - информирует пресс-служба.

Кулеба также приветствовал Липавского с назначением на должность главы МИД Чехии.

Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан назначил новый состав правительства во главе с Петром Фиалой.

Новое коалиционное правительство Чехии состоит из пяти партий: Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии и партии ТОП-09 (объединенных в коалицию "Разом"), а также Чешской пиратской партии и партии "Старосты и независимые" (коалиция " Пираты и старосты").

В чешском кабинете – 17 министров и премьер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
МИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицироватьМИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицировать
Боррель начнет завтра визит в УкраинуБоррель начнет завтра визит в Украину
РоSSия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, – МИД фюрера РФРоSSия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, – МИД фюрера РФ
Байден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в УкраинуБайден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в Украину
В Украину не впустили 23 потенциальных мигрантаВ Украину не впустили 23 потенциальных мигранта
Для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем накоплено сейчас, – ДаниловДля полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем накоплено сейчас, – Данилов
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще пяти роSSийских книгГоскомтелерадио запретило ввоз в Украину еще пяти роSSийских книг
Посол Британии призвала утвердить победителя конкурса на должность главы САППосол Британии призвала утвердить победителя конкурса на должность главы САП
В посольстве США призвали членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работеВ посольстве США призвали членов комиссии по избранию главы САП вернуться к работе
РоSSия не верит, что ее могут отключить от SWIFTРоSSия не верит, что ее могут отключить от SWIFT
Последние новости
Подгружаем последние новости