Главы МИДов Австрии, Чехии и Словакии могут посетить Украину в феврале

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии могут совершить совместный визит в Украину в феврале по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Кулебы с новым министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, сообщила пресс-служба украинского МИДа.

"Стороны также договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который они планируют совершить в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины", - отмечается в сообщении.

Собеседники обсудили подготовку Чехии к председательству в Европейском Союзе во второй половине 2022 года.

"Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС , а также выразил поддержку формата ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы", - информирует пресс-служба.

Кулеба также приветствовал Липавского с назначением на должность главы МИД Чехии.

Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан назначил новый состав правительства во главе с Петром Фиалой.

Новое коалиционное правительство Чехии состоит из пяти партий: Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии и партии ТОП-09 (объединенных в коалицию "Разом"), а также Чешской пиратской партии и партии "Старосты и независимые" (коалиция " Пираты и старосты").

В чешском кабинете – 17 министров и премьер.