Главы МИДов Австрии, Чехии и Словакии могут посетить Украину в феврале
Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Чехии.
Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии могут совершить совместный визит в Украину в феврале по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Об этом шла речь во время телефонного разговора Кулебы с новым министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, сообщила пресс-служба украинского МИДа.
"Стороны также договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который они планируют совершить в феврале по приглашению министра иностранных дел Украины", - отмечается в сообщении.
Собеседники обсудили подготовку Чехии к председательству в Европейском Союзе во второй половине 2022 года.
"Чешский министр заверил Дмитрия Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС, а также выразил поддержку формата ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы", - информирует пресс-служба.
Кулеба также приветствовал Липавского с назначением на должность главы МИД Чехии.
Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан назначил новый состав правительства во главе с Петром Фиалой.
Новое коалиционное правительство Чехии состоит из пяти партий: Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии и партии ТОП-09 (объединенных в коалицию "Разом"), а также Чешской пиратской партии и партии "Старосты и независимые" (коалиция " Пираты и старосты").
В чешском кабинете – 17 министров и премьер.