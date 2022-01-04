Спикер МВД Шевченко ушел в отставку

Чем будет заниматься дальше, он не сообщил.

Спикер МВД Шевченко ушел в отставку
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко ушел с должности, которую он занимал 6 лет.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову - за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить", - написал Шевченко.

Чем будет заниматься дальше, он не сообщил.

Шевченко отметил, что в его личных достижениях: недельный тележурнал Полицейская волна на espreso.tv; два документальных фильма "Славянск. Начало войны", который стал лучшим в экспертном рейтинге "Снято в Украине" и "Позывный Итальянец" на украинском и английском языках - о драматической судьбе Виталия Маркива. Также в достижениях – две книги "Добробаты" в соавторстве и тот же «Славянск. Начало войны". Еще один документальный фильм "Мариуполь – город непокоренных" сейчас в работе.

Напомним, Шевченко стал директором Департамента коммуникаций МВД Украины в июне 2015-го. Ранее он работал журналистом на телеканалах СТБ, ICTV, 1+1, "Тонис", "Интер". Был шеф-редактором и ведущим новостей "Тониса". На "Интере" был ведущим программы журналистских расследований "Агенты влияния". Также Шевченко был ведущим программ "Восклицательный знак", "Восклицательный знак. Каждый день" и "Особый формат" на телеканале ТВi. В последнее время работал на "Эспрессо".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Спикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в УкраинеСпикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в Украине
Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Нардеп Шевченко заявил об открытии против него дела по статье о государственной измене (дополнено)Нардеп Шевченко заявил об открытии против него дела по статье о государственной измене (дополнено)
СБУ возбудила против нардепа Шевченко дело по статье о государственной изменеСБУ возбудила против нардепа Шевченко дело по статье о государственной измене
Полтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставкуПолтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставку
Вице-спикер: Представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным
Правозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию от посольства НидерландовПравозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию от посольства Нидерландов
Спикер фюрера РФ назвал провокацией приближение корабля ВМС к Керченскому проливуСпикер фюрера РФ назвал провокацией приближение корабля ВМС к Керченскому проливу
Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа из-за "сексуального скандала"Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа из-за "сексуального скандала"
Заместитель министра иностранных дел Божок подал в отставкуЗаместитель министра иностранных дел Божок подал в отставку
Последние новости
Подгружаем последние новости