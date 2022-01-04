Спикер МВД Шевченко ушел в отставку

Чем будет заниматься дальше, он не сообщил.

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко ушел с должности, которую он занимал 6 лет.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"В первый рабочий день нового 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины. Спасибо всем за 6,5 лет сотрудничества, особенно - Арсену Авакову - за шанс приобщиться и внести вклад в коммуникацию нужных, необходимых и безальтернативных реформ и преобразований в правоохранительной сфере. Были конечно и ошибки, но достижений больше. Укреплена эффективная рабочая коммуникационная система всех органов системы. Главное теперь ее развить и не погубить", - написал Шевченко.

Чем будет заниматься дальше, он не сообщил.

Шевченко отметил, что в его личных достижениях: недельный тележурнал Полицейская волна на espreso.tv; два документальных фильма "Славянск. Начало войны", который стал лучшим в экспертном рейтинге "Снято в Украине" и "Позывный Итальянец" на украинском и английском языках - о драматической судьбе Виталия Маркива. Также в достижениях – две книги "Добробаты" в соавторстве и тот же «Славянск. Начало войны". Еще один документальный фильм "Мариуполь – город непокоренных" сейчас в работе.