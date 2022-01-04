Протесты в Казахстане продолжаются, но власти обещают снизить цены на газ

Правительственная комиссия Казахстана после переговоров с инициативной группой протестующих в Актау заявила о согласии на снижение цен на сжиженный газ. Речь идет об установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Об этом сообщает Tengri News.

Митингующим также даны "гарантии о непривлечении к ответственности находившихся на площади лиц".

В то же время протестующие в Актау рассказали "Радио Свобода", что не намерены прекращать митинги, поскольку снижение цены на газ было "одним из требований". По некоторым данным, на площади в Актау собралось около 10 тысяч человек. Они требуют дать им работу, повысить уровень жизни населения. Звучат также требования о смене власти. Некоторые требуют освободить политзаключенных.

Протесты прошли и в других городах. Они переросли в стычки. Сообщается о задержанных.

Напомним, в Казахстане после Нового года вспыхнули протесты в связи со стремительным подорожанием газа на АЗС. Цены подскочили до 120 тенге (примерно 7,5 гривни), хотя еще в середине прошлого года сжиженный газ стоил 55-60 тенге за литр.

Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС на предмет ценового сговора и заявили, что владельцы заправок снизят стоимость газа на 25-30% - до 85-90 тенге за литр.