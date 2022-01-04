В Чили во время акции протеста на полицейских выпустили пчел

В Чили полицейские пытались разогнать митинг пчеловодов перед президентским дворцом в Сантьяго, однако их искусали пчелы.

Об этом сообщает агентство SBSNews.

Пчеловоды взяли с собой 60 ульев, в которых было 10 тысяч пчел. Насекомые ужалили семерых полицейских, которых госпитализировали.

Beekeepers in Chile brought around 60 beehives, which contained an estimated 10,000 bees, to the presidential palace in Santiago to protest the impacts of a long-term drought that scientists say is at least partly due to climate change | Read more: https://t.co/RVtwPk4gFj pic.twitter.com/no9l2ssP1G — RT? News (@rtenews) January 4, 2022

Четверо пчеловодов после пикета задержали.

В стране из-за длительной засухи очень пострадало пчеловодство. Пчеловоды требовали от властей поддержки отрасли: в частности, повышения цены на мед или предоставление субсидий. Они попросили о встрече с президентом.

Представитель министерства сельского хозяйства в регионе Сантьяго сказал, что правительство обеспокоено воздействием засухи на пчел. По его словам, они уже оказывают помощь 20 общинам, имеющим серьезный дефицит воды.

Напомним, в 2012 году пчелы напали на буддистских монахов на севере Таиланда. Госпитализировали тогда более 70 человек.