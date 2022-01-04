В Чили во время акции протеста на полицейских выпустили пчел

Насекомые ужалили семерых правоохранителей, которых госпитализировали.

В Чили полицейские пытались разогнать митинг пчеловодов перед президентским дворцом в Сантьяго, однако их искусали пчелы.

Об этом сообщает агентство SBSNews.

Пчеловоды взяли с собой 60 ульев, в которых было 10 тысяч пчел. Насекомые ужалили семерых полицейских, которых госпитализировали.

Beekeepers in Chile brought around 60 beehives, which contained an estimated 10,000 bees, to the presidential palace in Santiago to protest the impacts of a long-term drought that scientists say is at least partly due to climate change | Read more: https://t.co/RVtwPk4gFj pic.twitter.com/no9l2ssP1G

— RT? News (@rtenews) January 4, 2022

Четверо пчеловодов после пикета задержали.

В стране из-за длительной засухи очень пострадало пчеловодство. Пчеловоды требовали от властей поддержки отрасли: в частности, повышения цены на мед или предоставление субсидий. Они попросили о встрече с президентом.

Представитель министерства сельского хозяйства в регионе Сантьяго сказал, что правительство обеспокоено воздействием засухи на пчел. По его словам, они уже оказывают помощь 20 общинам, имеющим серьезный дефицит воды.

Напомним, в 2012 году пчелы напали на буддистских монахов на севере Таиланда. Госпитализировали тогда более 70 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Польша во время председательства в ОБСЕ сосредоточится на вопросе Украины, - МИДПольша во время председательства в ОБСЕ сосредоточится на вопросе Украины, - МИД
У Зеленского уточнили время начала разговора с БайденомУ Зеленского уточнили время начала разговора с Байденом
В Кремле озвучили цели звонка БайденуВ Кремле озвучили цели звонка Байдену
Байден и Зеленский проведут телефонный разговор в ближайшее время
Преследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режимаПреследуемому в РоSSии историку Дмитриеву назначили 15 лет в колонии строгого режима
В Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте ПорошенкоВ Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте Порошенко
Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" для ДонбассаУкраина направила РФ ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" для Донбасса
В Макеевской колонии пленнику во время пыток нанесли удар ножом в сердце, - омбудсменВ Макеевской колонии пленнику во время пыток нанесли удар ножом в сердце, - омбудсмен
США разоблачили в Бразилии спонсоров террористов "Аль-Каиды"США разоблачили в Бразилии спонсоров террористов "Аль-Каиды"
Министр Мадагаскара попал в авиакатастрофу во время спасательной миссии, плыл к берегу 12 часов и выжилМинистр Мадагаскара попал в авиакатастрофу во время спасательной миссии, плыл к берегу 12 часов и выжил
Последние новости
Подгружаем последние новости