Зеленский уехал в "Буковель" для короткого зимнего отдыха

Президент отметил, что ему приятно путешествовать по Украине, "в которой сегодня много ровных, современных, освещенных дорог".

Президент Владимир Зеленский отправился на горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Какая прекрасная наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты", - написал Зеленский.

Президент отметил, что ему приятно путешествовать по Украине, "в которой сегодня много ровных, современных, освещенных дорог".

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Зеленский приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel", где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

В начале 2020 года президент Зеленский был также на отдыхе в Буковеле в этом же отеле, где также отмечал Новый год Коломойский.

Курортом "Буковель" владела компания Коломойского и Геннадия Боголюбова. После национализации "ПриватБанка" часть акций государство безуспешно пыталось продать.