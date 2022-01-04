Зеленский остановился в одном отеле с Коломойским в Буковеле, - "Украинская правда"

Семьи президента в отеле не видели.

Зеленский остановился в одном отеле с Коломойским в Буковеле, - "Украинская правда"
Архивное фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января. Его охрана разместилась в одном из соседних номеров. В то же время, на том же 5-м этаже, что Зеленский, гостит Коломойский со своим окружением.

Коломойский прокомментировал это совпадение так: "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр, - ред.)".

Семьи президента Зеленского в отеле не видели.

Напомним, в начале 2020 года президент Зеленский был также на отдыхе в "Буковеле" в этой же гостинице, где также отмечал Новый год Коломойский.

Курортом "Буковель" владела компания Коломойского и Геннадия Боголюбова. После национализации "ПриватБанка" часть акций государство безуспешно пыталось продать.

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