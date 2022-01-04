Политические советники Германии и Франции в преддверии поездки в Москву проведут консультации с Ермаком, - ОП

Визит в РФ запланирован на 6 января.

Сегодня в 19:00 начнутся консультации политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" - советника канцлера Германии по внешней политике Енса Плетнера, дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна и главы ОП Андрея Ермака, представляющего Украину на уровне политических советников.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ОП Дарья Заривна по запросу LB.ua.

В понедельник, 3 января, представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что политические советники лидеров Германии и Франции проведут консультации с представителями Украины и РоSSии.

Визит представителей Франции и Германии в Москву намечен на 6 января.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что целью германской стороны остается добиться быстрой реанимации Нормандского формата.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе политические советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в разных форматах.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предполагают персонального разговора между президентами.