Депутат Киевсовета Алина Михайлова рассказала подробности новогоднего банкета у президента

Шампанское на празднике было безалкогольное, ели бутерброды.

Фото: скрин видео

Во время президентского пира гости пили безалкогольное шампанское. Об этом в комментарии LB.ua рассказала депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

Михайлова была приглашена на новогодний пир к президенту вместе со своим женихом - героем Украины, командиром 1 ОШР ДУК ПС Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи".

Фото: facebook/Alina Mykhailova

Праздник в Мариинском дворце снимали два дня - 27 и 28 декабря, а гостей вызвали и снимали группами.

«Все участники не находились на съемках одновременно, это было бы невозможно для большинства спортсменов, художников и военных - провести два дня подряд на съемочной площадке. Нас снимали группами, и во время съемок мы действительно могли есть и пить все, что было на столах, общаться и гулять по Мариинскому дворцу. Съемки непосредственно с президентом длились полтора часа», - рассказала Михайлова.

«Кто хотел, мог поговорить с Зеленским», – уточнила депутат. По ее словам, больше всего с президентом общались врачи.

Ранее в СМИ сообщалось, что гостей президентского пира держали на съемочной площадке целыми днями без еды. По словам Михайловой, эта информация неправдива.

Напомним, в этом обращении президент благодарил всех "чрезвычайных граждан", которые творят Украину и защищают ее. Съемки поздравительного ролика проходили в Мариинском дворце. Участие в новогоднем видеоролике-обращении приняли художники, врачи, военные, волонтеры и другие.

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