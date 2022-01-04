Черновицкий суд заочно дал 12 лет командиру ракетного дивизиона "ДНР"

Шевченковский районный суд Черновцов 21 декабря вынес заочный приговор жительнице Донецка Ольге Качуре, которая воюет против Украины в составе оккупационных войск РоSSии под позывным "Корса". Ее признали виновной в ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным следствия, Качура в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут"", созданная на основе так называемой "группы Безлера". С этого времени бывшая сотрудница органов МВД Украины начала участвовать в террористической деятельности.

"Специальное обучение военному делу проходила в РоSSийской Федерации. На должности командира артиллерийского дивизиона в звании «полковник войск ДНР» она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ .

Приговор суда опубликован в онлайн-реестре судебных решений.

В нем говорится, что Качура продолжает участвовать в осуществлении террористической деятельности на территории Донецкой области.

Рассмотрев дело, судья Шевченковского райсуда Черновцов Яна Одовичен признала 51-летнюю Качуру виновной и назначила наказание в виде 12 лет тюрьмы.