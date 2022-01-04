Украина вводит бустерную дозу вакцинации против коронавируса для людей 60+

Бустер для всех остальных могут согласовать уже завтра.

Украина вводит бустерную дозу вакцинации против коронавируса для людей 60+
Фото: kyivcity.gov.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о введении бустерной дозы вакцинации от коронавируса для людей от 60 лет.

Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет, независимо от того, какой вакциной они привились. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй", - отметил Ляшко.

Оптимально бустерную прививку можно сделать в срок от 6 до 9 месяцев после первых двух доз. Предпочтение будут отдавать мРНК-вакцинам, то есть Pfizer и Moderna. Эти препараты будут колоть независимо от того, чем прививался человек. Для прививающихся инактивированным препаратом Coronavac рекомендуют третью дозу сделать "файзером".

Схема сочетания:

  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

Вопрос о введении бустера для всех категорий населения Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рассмотрит 5 января.

Напомним, что в декабре министр здравоохранения Виктор Ляшко решил подписать приказ о проведении дополнительной прививки от COVID-19 для групп риска.

Дополнительную прививку будут делать через один-три месяца после второй дозы людям с первичным или приобретенным иммунодефицитным состоянием, людям на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии; людям с хроническим иммуноопосредованным воспалительным заболеванием, получающим или получавшим иммуносупрессивную терапию до прививки; людям, получавшим высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

Третья и бустерная дозы – это разные понятия. Третья – это дополнительная вакцинация для групп риска, чтобы увеличить их защиту. Бустер (ревакцинация) производится через 6 месяцев после первоначального курса. Подробно об этом читайте в интервью LB.ua с иммунологом Федором Лапием.

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