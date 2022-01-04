Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"

"Название стало определяющим фактором, который оказывает большое влияние на наши отношения с Китаем".

Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что правительство страны не должно было давать разрешение на открытие в стране тайваньского представительства с использованием названия "Тайвань".

Об этом он сказал в эфире радиостанции Ziniu radijas.

"Я считаю, что не открытие представительства Тайваня было ошибкой, а название, которое не было согласовано со мной", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что как Литва, так и Тайвань могут открывать представительства, не имеющие дипломатического статуса, и выразил сожаление, что "название представительства стало тем определяющим фактором, который теперь оказывает большое влияние на наши отношения с Китаем".

Китай рассматривает Тайвань как провинцию, отколовшуюся от Китайской Народной Республики, и стремится всячески изолировать его на международном уровне.

Поэтому Тайвань, считающий себя независимым государством – Республикой Китай, обычно называет свои де-факто посольства за рубежом "представительствами Тайбэя".

В июле 2021 года правительство Литвы, занимающее критическую позицию по отношению к Китаю, позволило Тайбэю использовать для его представительства название "Тайвань". В ответ Пекин отозвал своего посла из Вильнюса и, кроме того, прекратил движение товарных поездов в Литву и выдачу разрешения на импорт продовольственных товаров.

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