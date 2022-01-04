Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами

Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca.

Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Фото: qha.com.ua

В Украине разрешили совмещать прививку вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac с векторными противоковидными вакцинами других производителей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По рекомендации экспертов НТГЭИ (Национальная техническая группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, – ред.), изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от COVID-19, согласно которым вакцину CoronaVac теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer)", – написал он в фейсбуке.

Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Что касается вакцинации беременных, то женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac, а затем забеременели, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna, отметил глава Минздрава.

Ляшко добавил, что завтра, 5 января, на заседании НТГЭИ будут рассматриваться вопросы введения бустерной дозы для всех других категорий.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса для людей от 60 лет.

Напомним, по предварительным данным, изготовленная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина дает недостаточную защиту от варианта коронавируса омикрон. CoronaVac – вторая по популярности вакцина в Украине. В настоящее время прививки ею получили более 4,6 млн украинцев.

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