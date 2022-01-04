В правительстве анонсировали ратификацию Стамбульской конвенции в 2022 году

"И правительство и президент поддержали ратификацию, этот законопроект будет внесен в парламент".

В правительстве анонсировали ратификацию Стамбульской конвенции в 2022 году
Фото: eurointegration.com.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что Верховная Рада ратифицирует Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Об этом она сказала в интервью "Интерфаксу-Украина".

"И правительство, и президент поддержали ратификацию Стамбульской конвенции, этот законопроект будет внесен в парламент. [...] Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом, и первое полугодие проведем под эгидой налаживание консенсуса по ратификации и дальнейшего внесения закона в парламент", – заявила она.

По словам Стефанишиной, которая координирует этот процесс в правительстве, "для ратификации следует избрать правильное время", но это обязательно произойдет в этом году.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала ее. В 2016 году попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за присутствующих в нем понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

Однако Стефанишин настаивает, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности.

"Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих домашним насилием, она дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты наших граждан, за рубежом. Кроме того, это дает возможность Украине стать объектом общеевропейского мониторинга", - заявила она.

Вместе с тем, документ планируют подать на ратификацию вместе с оговорками о том, что "положения конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности".

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