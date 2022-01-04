Адвокаты британского принца Эндрю попросят суд США закрыть дело по обвинению в изнасиловании

Вчера обнародовали соглашение от 2009 года между Эптшейном и истицей, согласно которому она за 500 000 долларов отказывалась от исковых требований к "потенциальным ответчикам".

Адвокаты британского принца Эндрю, герцога Йоркского, обратятся в американский суд с просьбой закрыть гражданский иск по поводу изнасилования, в котором члена королевской семьи обвинила гражданка США Вирджиния Джуффре.

Об этом пишет BBC.

Женщина в иске утверждала, что американский финансист Джеффри Эпштейн склонял ее к сексуальным отношениям против ее воли в 2000-2002 годах, когда ей было 16-18 лет. Одним из мужчин, с которым Джуффре в подростковом возрасте якобы заставляли заниматься сексом, был принц Эндрю.

Вчера суд Нью-Йорка обнародовал документ от 2009 года, подписанный во Флориде, согласно которому Эптшейн уплатил Джуффре $500 000 за прекращение ее иска против него и согласие не подавать в суд на других "потенциальных ответчиков".

В этом соглашении имя принца Эндрю не упоминается, но его адвокаты говорят, что это означает невозможность Джуффре подать на него в суд.

Юристы Джуффре заявили, что флоридское мировое соглашение 2009 года не касается ее дела против принца, в котором говорится о сексуальном насилии в Нью-Йорке, Лондоне и на Виргинских островах.

В иске от 2009 года представители Джуффре утверждали, что в подростковом возрасте девушка была вовлечена в сексуальную эксплуатацию во Флориде. Дело до суда не дошло именно потому, что Эптшейн заплатил девушке полмиллиона долларов. Соглашение было конфиденциальным и обнародовано только сейчас из-за дела принца Эндрю.

Трактование этого документа станет решающим для того, могут ли признать принца Эндрю причастным к преступлению.

Напомним, иск против Эндрю по обвинению в изнасиловании Джуффре подала в августе 2021 года. Девушка утверждала, что финансист Джеффри Эпштейн познакомил ее с принцем в 2001 году, когда ей было 17. Иск был подан в соответствии с американским законом о детях-жертвах, который позволяет жертвам жестокого обращения с детьми подавать в суд на вероятных насильников даже по прошествии десяти лет с момента преступления. На той неделе, когда был зарегистрирован иск, истек срок его подачи.

По словам Джуффре, принц ее избил и изнасиловал, а также сексуальное насилие над ней совершал сам Эпштейн. Женщина требует компенсации морального и материального ущерба.

Джуффре ранее публично обвиняла принца Эндрю в насилии, но без судебных исков. Принц в интервью 2019 года говорил, что не помнит такой женщины и категорически отрицал насилие над ней.

Второй сын королевы Елизаветы является одним из самых известных людей, связанных с Джеффри Эпштейном. Американский финансист в июле 2019 года был обвинен в сексуальной эксплуатации десятков женщин и девушек, самым молодым из которых было по 14 лет.

Эпштейна впервые обвинили в сексуальной эксплуатации детей еще в 2005 году, но благодаря соглашению со следствием он получил всего полтора года заключения и вышел на свободу условно-досрочно. После этого он был снова арестован как правонарушитель, совершавший сексуальные преступления.

Принца Эндрю обвиняют именно в том, что он продолжал дружить с Эпштейном в 2010 году, после того как суд признал того виновным в вовлечении девушек в проституцию.

В 2019 году дело против Эпштейна возобновили, он был арестован. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года. Из фонда компенсаций жертвам Эпштейна было уплачено более 121 млн долларов, их получили около 138 человек.

В декабре 2021 года коллегия присяжных суда в Нью-Йорке признала британскую светскую львицу, подругу покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна – Гезлейн Максвелл – виновной в развращении несовершеннолетних. Ей грозит до 65 лет ограничения свободы, окончательный приговор будет оглашен впоследствии.