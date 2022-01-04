Из-за потока мигрантов из Беларуси Украина может потерять безвиз, – глава ГМС

Если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, это создаст риски для безвизового режима. Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС .

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов - не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности, это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала она.

По ее словам, Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии, "но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения".

Напомним, миграционный кризис на границе между Беларусью и Польшей возник в начале ноября. Сотни мигрантов расположились лагерем возле польской границы, надеясь попасть на территорию ЕС , но их туда не пустили.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предполагает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может оказаться хитрым маневром, которым РоSSия маскирует подготовку к новой агрессии против Украины. Аналогичное мнение об использовании мигрантов для отвлечения внимания от действий РоSSии высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен несколько дней назад во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.