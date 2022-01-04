Из-за потока мигрантов из Беларуси Украина может потерять безвиз, – глава ГМС

Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС.

Из-за потока мигрантов из Беларуси Украина может потерять безвиз, – глава ГМС
Наталія Науменко
Фото: ДМС

Если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, это создаст риски для безвизового режима. Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов - не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности, это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала она.

По ее словам, Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии, "но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения".

Напомним, миграционный кризис на границе между Беларусью и Польшей возник в начале ноября. Сотни мигрантов расположились лагерем возле польской границы, надеясь попасть на территорию ЕС, но их туда не пустили.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предполагает, что миграционный кризис на границе с Беларусью может оказаться хитрым маневром, которым РоSSия маскирует подготовку к новой агрессии против Украины. Аналогичное мнение об использовании мигрантов для отвлечения внимания от действий РоSSии высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен несколько дней назад во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что РоSSия будет перебрасывать мигрантов с белорусской границы в Украину. По его словам, миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин, и это часть гибридной войны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗСВ Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС
Посольство Беларуси направило МИД ноту из-за марша ко дню рождения БандерыПосольство Беларуси направило МИД ноту из-за марша ко дню рождения Бандеры
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Беларуси в новогоднюю ночь скончался мужчина, которого силой доставили в райотдел милиции
Польша может ввести новые ограничения, если ситуация с ковидом ухудшитсяПольша может ввести новые ограничения, если ситуация с ковидом ухудшится
США поддержали проведение заседания Комиссии Украина – НАТО в ближайшие дни, – ЗеленскийСША поддержали проведение заседания Комиссии Украина – НАТО в ближайшие дни, – Зеленский
Оккупационный "глава" Крыма объяснил более высокие, чем в РоSSии, цены отсутствием конкуренции в результате санкцийОккупационный "глава" Крыма объяснил более высокие, чем в РоSSии, цены отсутствием конкуренции в результате санкций
Спикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в УкраинеСпикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в Украине
За декабрь политзаключенных в Беларуси стало больше увеличилось на 82 человека, – правозащитникиЗа декабрь политзаключенных в Беларуси стало больше увеличилось на 82 человека, – правозащитники
ЕС отложил оплату 7 евро для путешественников из безвизовых стран – СМИЕС отложил оплату 7 евро для путешественников из безвизовых стран – СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости