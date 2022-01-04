В НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSией

За два дня до этого в Женеве пройдут переговоры США-РФ.

В НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с Россией
Фото: www.km.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что переговоры блока с Россией пройдут 12 января.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного альянса.

"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, с учетом беспокойства НАТО по поводу действий РоSSии... и с консультациями с европейскими партнерами НАТО", - отметил чиновник.

До этого, 10 января, должны пройти переговоры в формате РоSSия-США. Они будут проходить в Женеве, участие президентов Владимира Путина и Джо Байдена не предполагается. На переговорах, как ожидается, поднимут темы ситуации по безопасности вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.

Альянс в целом и по отдельности страны-члены отвергли возможность РоSSии диктовать, кого и куда принимать. Однако в США подчеркивают, что с РФ следует вести дипломатический диалог.

30 декабря состоялся второй за месяц телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер напомнил Путину о санкциях в случае нового вторжения в Украину.

2 января Байден говорил с Зеленским. Он подтвердил всестороннюю поддержку Украины. В Офисе президента по результатам разговора сообщили, что США поддержали предложение Украины провести в ближайшие дни заседание Комиссии УкраинаНАТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
США поддержали проведение заседания Комиссии Украина – НАТО в ближайшие дни, – ЗеленскийСША поддержали проведение заседания Комиссии Украина – НАТО в ближайшие дни, – Зеленский
Вопрос о бустерной дозе для всех желающих рассмотрят 5 января, – КузинВопрос о бустерной дозе для всех желающих рассмотрят 5 января, – Кузин
Количество больных коронавирусом будет расти со второй половины января, – КузинКоличество больных коронавирусом будет расти со второй половины января, – Кузин
Президент Финляндии ответил фюреру РФ: страна сама решит, вступать ли ей в НАТОПрезидент Финляндии ответил фюреру РФ: страна сама решит, вступать ли ей в НАТО
Чиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьиЧиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьи
Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"
Авиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 годуАвиация НАТО выполнила почти 300 вылетов на перехват роSSийских самолетов в 2021 году
В ГБР подтвердили возбуждение двух дел в отношении Гогилашвили, а затем удалили сообщениеВ ГБР подтвердили возбуждение двух дел в отношении Гогилашвили, а затем удалили сообщение
Последние новости
Подгружаем последние новости