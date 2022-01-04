В НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSией

За два дня до этого в Женеве пройдут переговоры США-РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что переговоры блока с Россией пройдут 12 января.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного альянса.

"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, с учетом беспокойства НАТО по поводу действий РоSSии... и с консультациями с европейскими партнерами НАТО", - отметил чиновник.

До этого, 10 января, должны пройти переговоры в формате РоSSия-США. Они будут проходить в Женеве, участие президентов Владимира Путина и Джо Байдена не предполагается. На переговорах, как ожидается, поднимут темы ситуации по безопасности вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие.

Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.

Альянс в целом и по отдельности страны-члены отвергли возможность РоSSии диктовать, кого и куда принимать. Однако в США подчеркивают, что с РФ следует вести дипломатический диалог.

30 декабря состоялся второй за месяц телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер напомнил Путину о санкциях в случае нового вторжения в Украину.