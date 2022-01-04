В НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSией
За два дня до этого в Женеве пройдут переговоры США-РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что переговоры блока с Россией пройдут 12 января.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя военного альянса.
"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, с учетом беспокойства НАТО по поводу действий РоSSии... и с консультациями с европейскими партнерами НАТО", - отметил чиновник.
До этого, 10 января, должны пройти переговоры в формате РоSSия-США. Они будут проходить в Женеве, участие президентов Владимира Путина и Джо Байдена не предполагается. На переговорах, как ожидается, поднимут темы ситуации по безопасности вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.
На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие.
Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.
Альянс в целом и по отдельности страны-члены отвергли возможность РоSSии диктовать, кого и куда принимать. Однако в США подчеркивают, что с РФ следует вести дипломатический диалог.
30 декабря состоялся второй за месяц телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер напомнил Путину о санкциях в случае нового вторжения в Украину.
2 января Байден говорил с Зеленским. Он подтвердил всестороннюю поддержку Украины. В Офисе президента по результатам разговора сообщили, что США поддержали предложение Украины провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина – НАТО.