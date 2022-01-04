В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС

Митингующие в Жанаозене и Актау провели ночь на площадях.

В Казахстане после Нового года вспыхнули протесты в связи с стремительным подорожанием газа на АЗС.

Как сообщает местная служба "Радио Свобода", цены подскочили до 120 тенге (примерно 7,5 гривны), хотя еще в середине прошлого года сжиженный газ стоил 55-60 тенге за литр.

Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Cреди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, иди", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС на предмет ценового сговора и заявили, что владельцы заправок снизят стоимость газа на 25-30% - до 85-90 тенге за литр.

Несмотря на обещания власти, в Жанаозене и Актау люди отказались расходиться. Сотни людей провели ночь с 3 на 4 января на площадях города. Они настаивают на установлении цены около 50 тенге за литр (не более 3 гривен).

Во вторник, 4 января, на возмущение людей отреагировал и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. По его словам, правительственная комиссия уже начала работать в Актау и демонстранты "должны продемонстрировать ответственность и готовность к диалогу".

Напомним, что в Украине сжиженный газ на АЗС стоит в среднем около 19 гривен за литр.