В Канаде присудили $84 млн родственникам пассажиров сбитого Ираном самолета МАУ

Для взыскания компенсаций могут быть арестованы иранские активы за рубежом.

Канадский суд в Онтарио обязал Иран выплатить семьям шести человек, погибших в крушении самолета МАУ в 2020 году, компенсацию на общую сумму 84 млн долларов США (107 млн канадских долларов).

Об этом сообщило местное издание CBC.

Это решение стало следствием майского приговора верховного суда Онтарио, признавшего крушение самолета МАУ умышленным террористическим актом. На борту сбитого Ираном самолета находились 176 человек, все они погибли.

Несколько семей, лишившихся близких в этой катастрофе, подали гражданский иск против Ирана, и 31 декабря тот же судья Эдвард Белобаба присудил им многомиллионную компенсацию.

Адвокат истцов Марк Арнольд заявил, что его команда потребует арестовать иранские активы в Канаде и за рубежом. По его словам, у Ирана есть нефтяные танкеры, которые можно использовать для взыскания компенсаций.

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа (в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны).

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о катастрофе. Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект". В МИД на это ответили, что окончательный отчет Ирана – это попытка скрыть истинные причины его сбития.