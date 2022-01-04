Митрополит Эпифаний призвал молиться за украинских воинов, врачей и жителей ОРДЛО и Крыма

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний призвал украинцев преподносить молитвы за воинов, защищающих Украину от роSSийской агрессии, врачей и медработников, стоящих на страже нашего телесного здоровья, а также украинцев, вынужденных встречать праздники в неволе.

Рождественское послание главы поместной православной церкви Украины обнародовано на сайте ПЦУ.

Как отметил митрополит Эпифаний, несмотря на то, что уже восьмой год Украина вынуждена жить, защищаясь от агрессии, что уже два года нашу страну и все человечество беспокоят связанные с пандемией испытания, "ничто не способно отнять у нас великой, чрезвычайной радости, которую известие о рождении Сына Божия приносит в мир".

"Празднуя, мы не можем забыть о тех, благодаря кому у нас мирное небо над головой и возможность собраться за рождественским столом, – о воинах, защищающих Украину от врага видимого, от нашествия чужеземцев, и о врачах и медицинских работниках, которые борются за наше телесное здоровье. Вспомним их в наших молитвах и попросим для них Божьей защиты и опеки", – призвал верующих митрополит Эпифаний.

Предстоятель ПЦУ также попросил украинцев вспомнить "наших братьев и сестер, вынужденных на оккупированных украинских землях отмечать праздники в неволе".

"Вспомним о пленных и несправедливо заключенных и попросим у Господа для них защиты и скорейшего освобождения. Мы верим, что с Божьей помощью и объединенными усилиями мы добьемся освобождения Донбасса и Крыма, добьемся победы в борьбе за правду и справедливого мира", – отметил глава поместной церкви.

Напомним, в ноябре 2021 года предстоятель ПЦУ впервые посетил Луганскую епархию. Митрополит Эпифаний заложил строительство будущего кафедрального собора в Северодонецке.