В Багдаде предотвратили две атаки беспилотников со взрывчаткой на войска США

В Багдаде воздушная оборона Ирака сбила два беспилотника со взрывчаткой, которую планировали сбросить на авиабазу Айн аль-Асад, где размещены войска США . Об этом сообщил официальный представитель международной военной коалиции, пишет Reuters.

Аналогичную атаку пытались осуществить вчера, когда иракские силы сбили два беспилотника возле базы с американскими военными недалеко от аэропорта Багдада. Кто стоит за подготовкой нападений – не сообщается.

Попытки нападений проходят в дни второй годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ликвидированного по распоряжению действующего тогда президента США Дональда Трампа. Тогда же погиб заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Махди аль-Мухандис.

Сулеймани был одним из самых влиятельных иранских генералов. После его ликвидации отношения между США , Ираком и Ираном обострились еще больше. В январе 2020 года после убийства Сулеймани Иран выпустил ракеты по американской авиабазе, расположенной рядом с городом Аль-Асад в Ираке, и по базе американских коалиционных сил в Эрбили.

В январе 2021 года судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест Дональда Трампа по обвинению в убийстве генерала Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Махди аль-Мухандиса.