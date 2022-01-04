В Багдаде предотвратили две атаки беспилотников со взрывчаткой на войска США

Попытки нападений проходят в дни второй годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В Багдаде предотвратили две атаки беспилотников со взрывчаткой на войска США
База США в Іраці (ілюстративне фото)
Фото: alhadath.net

В Багдаде воздушная оборона Ирака сбила два беспилотника со взрывчаткой, которую планировали сбросить на авиабазу Айн аль-Асад, где размещены войска США. Об этом сообщил официальный представитель международной военной коалиции, пишет Reuters.

Аналогичную атаку пытались осуществить вчера, когда иракские силы сбили два беспилотника возле базы с американскими военными недалеко от аэропорта Багдада. Кто стоит за подготовкой нападений – не сообщается.

Попытки нападений проходят в дни второй годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ликвидированного по распоряжению действующего тогда президента США Дональда Трампа. Тогда же погиб заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Махди аль-Мухандис.

Сулеймани был одним из самых влиятельных иранских генералов. После его ликвидации отношения между США, Ираком и Ираном обострились еще больше. В январе 2020 года после убийства Сулеймани Иран выпустил ракеты по американской авиабазе, расположенной рядом с городом Аль-Асад в Ираке, и по базе американских коалиционных сил в Эрбили.

В январе 2021 года судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест Дональда Трампа по обвинению в убийстве генерала Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Махди аль-Мухандиса.

США возглавляют международную военную коалицию, борющуюся с боевиками ИГИЛ в Ираке и Сирии. База Айн аль-Асад – место дислокации вооруженных сил Ирака и США.

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