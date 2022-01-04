Медведчук пожаловался, что Швейцария аннулировала его дочери учебную визу

Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук (ОПЗЖ) заявил, что его дочери аннулировали визу на обучение в университете Женевы.

Об этом он рассказал в интервью заблокированному из-за санкций телеканалу UkrLive. Видео в Telegram обнародовал журналист Денис Казанский.

Медведчук рассказал, что дочь окончила киевскую школу и собиралась получать высшее образование за границей.

"Да, дочь окончила школу в Украине, в Киеве , поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Более того, обратилась и получила учебную визу, все было нормально. И в начале сентября собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей сказали , что ее виза аннулирована", – сказал Медведчук.

"Западный мир и здесь проявился. Да, я выступаю против внешнего управления, внешнего управления США и Запада. И буду выступать", – заявил нардеп от ОПЗЖ.

Он также рассказал, что когда против него ввели санкции, то якобы предлагали на время покинуть страну, а после вручения ему подозрения в госизмене – уйти из политики в обмен на прекращение уголовных производств.

Напомним, в настоящее время Медведчук подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Он находится под домашним арестом.