Польша во время председательства в ОБСЕ сосредоточится на вопросе Украины, - МИД
По мнению польского дипломата, ОБСЕ должна заняться вопросом безопасности на востоке Европы и выходом из пандемического кризиса.
Во время годичного председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет преобладать тема Украины.
Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает Польское радио.
Польский дипломат считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна заняться вопросом безопасности на востоке Европы и выходом из пандемического кризиса.
Он выразил надежду, что РоSSия будет готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но также на тему аннексии Крыма.
Также он сказал об экономических трудностях, связанных с выходом из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, он сказал, что рыночная нестабильность, особенно на энергетических рынках, отражается на вопросе безопасности.
Польша начала годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 января. Официально с нового года работой Организации руководит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польский министр официально вступит в должность и озвучит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.