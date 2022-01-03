Польша во время председательства в ОБСЕ сосредоточится на вопросе Украины, - МИД

По мнению польского дипломата, ОБСЕ должна заняться вопросом безопасности на востоке Европы и выходом из пандемического кризиса.

Во время годичного председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет преобладать тема Украины.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает Польское радио.

Польский дипломат считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна заняться вопросом безопасности на востоке Европы и выходом из пандемического кризиса.

Он выразил надежду, что РоSSия будет готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но также на тему аннексии Крыма.

Также он сказал об экономических трудностях, связанных с выходом из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, он сказал, что рыночная нестабильность, особенно на энергетических рынках, отражается на вопросе безопасности.