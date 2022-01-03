Посольство Беларуси направило МИД ноту из-за марша ко дню рождения Бандеры

В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

Посольство Беларуси направило МИД ноту из-за марша ко дню рождения Бандеры
Фото: facebook.com/BelarusEmbUkr

Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел ноту протеста в связи с проведением в субботу ежегодного традиционного факельного Марша ко Дню рождения Степана Бандеры.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Беларуси в Украине.

"Посольством Беларуси в Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов белой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением на общенациональных каналах телевидения", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили о "попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа".

Посольство выразило "решительный протест в связи с растущей радикализацией антибелорусской позиции Украины".

Напомним, ежегодно 1 января в украинских городах отмечают годовщину Дня рождения Бандеры.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов – глава руководства ОУН-Б.

Бандеру убил по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

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