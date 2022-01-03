Состояние Ахметова за год возросло более чем на 50%, - Bloomberg

Сейчас Ахметов занимает 190-е место в рейтинге.

Общая совокупная стоимость активов украинского бизнесмена Рината Ахметова за год выросла на 4,14 млрд долларов (+54,8%) и на 3 января составляет 11,7 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного рейтинга самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

С этим состоянием Ахметов занимает 190 место в рейтинге, он является единственным украинцем в списке.

Лидирует в рейтинге американский предприниматель, генеральный директор Tesla Илон Маск, его состояние достигает 270 млрд долларов. Стоимость его активов за год увеличилась на 114 млрд. долларов.

На втором месте американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com Джеф Безос (192 млрд долларов), на третьем – французский бизнесмен, самый богатый человек Европы Бернар Арно (178 млрд долларов).

Напомним, в октябре рост стоимости акций Tesla сделал генерального директора компании Илона Маска самым богатым человеком в истории.